Oudste vrouwelijke deelnemer kwijt • Indrukwekkende herdenking Joey • Nog op zoek naar kaartje ZC?

MAN SLAAT JEUGDVRIEND IN ELKAAR | Hij liep in een proeftijd en was net vader geworden, toch weerhield dat een 20-jarige Arnhemmer er niet van om op 21 februari een jeugdvriend in elkaar te slaan. Een afspraak om het slachtoffer ‘aan te spreken op zijn gedrag jegens vrouwen’ liep uit op een zware mishandeling.

JOS RAAKT ALLES KWIJT | Cowboy Jos (71) verhandelde peperdure raspaarden, reed in een Ferrari en had een optrekje in Zuid-Frankrijk. Na een paardendiefstal en de scheiding van zijn vrouw raakte hij alles kwijt. Behalve zijn levenslust. ,,Heb me kapot gelachen bij de nachtopvang.”

VOETBALKAPPER EIGEN ZAAK | Van knippen in een relatief donker en krap tuinhuisje naar een riante eigen kapperszaak in hartje Didam. Mehmed Akif (24) moet na vijf jaar op de fiets of met de auto naar zijn werk. ,,Mijn moeder is blij”, zegt de Turkse kapper. ,,Eindelijk kan ze weer normaal in de tuin zitten.”

LIVEBLOG VIERDAAGSE | De tweede dag van de Vierdaagse is woensdagochtend in alle vroegte van start gegaan. Op deze Roze Woensdag trekt het wandellegioen door het Land van Maas en Waal. De dag voert richting Hatert, Weezenhof, Alverna, Wijchen, Beuningen en Weurt. Dan komen de wandelaars via Nijmegen-West naar de Hertogstraat, waar het traditioneel één groot roze feest is. Volg alles in ons liveblog.

OPZOEK NAAR KAARTJE ZC? | Nog één nachtje slapen en dan begint het grootste betaalde festival van Nederland. Wie nog geen kaartjes heeft maar er wel bij wil zijn, moet dus nu zijn slag slaan.

STATIEGELDMACHINES DEFECT | In de Jumbo, Albert Heijn, Aldi en meer supermarkten werken honderden statiegeldautomaten sinds maandag amper of helemaal niet meer als gevolg van een cyberaanval. ,,In het ergste geval moeten klanten hun flessen en blikjes weer mee naar huis nemen”, stelt een woordvoerder van brancheorganisatie CBL.

BEJAARDEN OPGELICHT | In goed vertrouwen gaven dertien hoogbejaarde inwoners van Beuningen, Buren, Elst, Leuth en Nijmegen dit voorjaar hun bankpas en gouden sieraden mee aan behulpzame ‘bankmedewerkers’. Ze werden gewetenloos opgelicht. Een verdachte, de 23-jarige Mark J. uit Nijmegen, stond voor de rechtbank.

DRAMA VOOR OUDSTE VROUW | Het Vierdaagselegioen is zijn oudste vrouwelijke deelnemer kwijtgeraakt: De 89-jarige Blanche Troost-Tompot kwam woensdagochtend te laat op de Wedren. Zij en haar vriendin Anneke van der Hoeven (74) mochten niet meer van start.

HERDENKING JOEY DEN BESTEN | Met een erehaag van motoren en een indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst is woensdag op circuit De Varsselring in Hengelo stilgestaan bij het overlijden van motorcoureur Joey den Besten (30) uit Borculo.

KIPPEN GEDUMPT | Veertig à vijftig levende kippen zijn dinsdagavond gedumpt in een weiland in Didam. De eigenaren van het land hebbengeen idee wie er verantwoordelijk voor is.

AGENTEN ONTSLAGEN NA UITSPRAKEN | Politiechef Janny Knol van Oost-Nederland grijpt hard in na gefilmde, racistische uitspraken van agenten tijdens een privéuitje. Eén krijgt strafontslag, een ander wordt overgeplaatst, maakt ze vandaag in een interview met deze site bekend. Twee leidinggevenden die niet ingrepen worden berispt, twee andere betrokkenen krijgen een waarschuwing.

VERBOD OP VROUWENBORSTEN | Mannen kunnen met ontblote borst op het terras van de sauna in Wijchen zitten, maar vrouwen mogen dat niet. De Nijmeegse Nicole maakt er een punt van. Is dit discriminatie of zijn dit simpelweg de huisregels gebaseerd op sociale conventies? Het College van de rechten van de Mens is gevraagd hier uitspraak over te doen.

