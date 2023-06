Over acht jaar een kerncentrale in Gelderland, kan dat eigenlijk wel?

De nieuwe coalitie in Gelderland wil onderzoek naar kleine kerncentrales stimuleren om mogelijk te maken dat er over acht jaar een dergelijke centrale in Gelderland staat. Kan dat eigenlijk wel? Vijf vragen over kernenergie.

Wat willen de partijen precies?

Dat blijft nog een beetje vaag. In enkele zinnen staat het zo omschreven: ‘We onderzoeken de mogelijkheden van een kleine kerncentrale en stimuleren en benutten de kennisontwikkeling hierover in Gelderland.’ Daarbij is het idee om binnen acht jaar een kerncentrale te kunnen realiseren in Gelderland.

Op dit moment is er geen werkende kerncentrale in Gelderland. De voormalige centrale in Dodewaard wordt over 20 jaar ontmanteld. Let op: het gaat in de plannen van de coalitie om een kleine kerncentrale, veel kleiner dan de enige werkende Nederlandse centrale, in Borssele. Er wordt dan ook een stuk minder energie in opgewekt.

Gaan de politici hiervoor de portemonnee trekken?

Nee. Tenminste dat staat niet in het coalitieakkoord. Dat is ook niet verwonderlijk. De kosten van een kerncentrale -ook al is het een kleine- lopen al snel op naar een half miljard euro.

Wil het kabinet ook een kerncentrale in Gelderland?

Zeker niet. Er zijn wel gesprekken in verschillende provincies over kleinere kerncentrales, maar het kabinet kijkt vooral naar grote exemplaren.

Het Rijk heeft maar één serieuze locatie op het oog voor een nieuwe kerncentrale: Borssele in Zeeland, waar al een kerncentrale staat. Op die plek is een belangrijke voorwaarde voor een kerncentrale aanwezig: voldoende koelwater.

Is een kerncentrale dan wel haalbaar in Gelderland?

Daarover bestaat discussie tussen wetenschappers. Bij eerder gesprekken over een kerncentrale in Gelderland, kwam dat duidelijk naar voren. In de toekomst kan er ook best in Gelderland een kerncentrale gebouwd worden, stelde bijvoorbeeld Hoogleraar Kernreactorfysica Jan Leen Kloosterman van de TU Delft. Zeker als in de toekomst kleinere reactoren succesvol en betaalbaar blijken te zijn. ,,Dan bieden de Gelderse rivieren voldoende koelwater.’’

Energieprofessor Wim Turkenburg van de Universiteit Utrecht is daar echter een stuk pessimistischer over. Hij meent bovendien dat het maar afwachten is of alle nieuwe technieken die op dit moment worden ontwikkeld, zichzelf bewijzen en betaalbaar blijken.

Kan kernenergie andere vormen van duurzame energie vervangen?

Nee, zowel Kloosterman als Turkenburg hebben eerder betoogd dat in de toekomst naast kernenergie het ook belangrijk is dat er óók voldoende energie wordt opgewekt met zonneparken en windmolens.

Turkenburg vreesde daarom al voor de plannen zoals ze nu door de provincie worden ontwikkeld. ,,De gedachte wordt gewekt dat nieuwe, veiligere kleinere reactoren al vanaf 2030 stroom zouden kunnen leveren in Nederland. En dan zouden windmolens en zonnepanelen niet meer nodig zijn. Maar dat is het niet. Thoriumcentrales, waar iedereen op hoopt, zijn nog nergens in bedrijf. En van kleinere reactoren kun je je afvragen of ze wel voldoende stroom opleveren afgezet tegen de hoge kosten.”