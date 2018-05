Over een jaar degradeert De Graafschap weer naar de eerste divisie

Video Waterlekka­ge Waarden­burg: leiding afgesloten, herstel duurt tot dinsdagoch­tend

21 mei WAARDENBURG - De Steenweg in Waardenburg is door de politie in beide richtingen afgesloten. De reden daarvan is een groot waterlekkage bij de weg. De waterleidingen zijn inmiddels dichtgedraaid. De herstelwerkzaamheden duren waarschijnlijk tot dinsdagochtend.