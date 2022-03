Over een paar dagen mag het, stappen zonder wattenstaafje en reizen zonder mondkapje: ‘Ik dacht dat het al was afgeschaft’

Het was vast goed dat het er was, het mondkapje. Maar als het niet nodig is, is het niet nodig. Zo simpel is het voor Iris van der Loo. In het ziekenhuis waar de studente technische geneeskunde stage loopt, dáár houdt ze het mondkapje wel op. Maar als de verplichting in het openbaar vervoer vervalt, stapt de 23-jarige uit Wolfheze mondkaploos de trein in.