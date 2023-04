Over een paar jaar is aantal bevers wéér verdubbeld: ‘We moeten leren leven met dit dier’

Paus over ziekenhuis­op­na­me: ‘Paar uur later en ik had dood kunnen zijn’

Paus Franciscus (86) was bewusteloos toen hij twee weken geleden met bronchitis naar het ziekenhuis werd gebracht en was er zo erg aan toe dat hij zelfs had kunnen sterven. Dat zegt een Italiaanse man die hem regelmatig spreekt.