Over het leven van Gerwin (6) hangt een schaduw die Batten heet: ‘Dat dit bestaat, is met geen pen te beschrijven’

Coronavirus LIVE | Vaccina­ties voor mensen uit ‘EK-jaar’ 1988, Brussel akkoord met regels coronapas­poort

11:38 Iedereen met 1988 als geboortejaar kan vanaf nu een afspraak maken voor een coronavaccinatie. En het Europees Parlement is akkoord met de regelgeving rond het ‘coronapaspoort’ dat het reizen door de EU deze zomer moet vergemakkelijken. Op 1 juli treedt het systeem in werking, hoewel het de vraag is of Nederlandse vakantiegangers er direct gebruik van kunnen maken. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.