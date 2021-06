Over het leven van Gerwin (6) hangt een schaduw die Batten heet: 'We vertellen hem nog niet dat hij vroeg doodgaat'

Accudief­stal in NS-stal­ling Arnhem schering en inslag: ‘Die accu's kosten 500 euro per stuk’

7:30 ARNHEM - De fietsenstallingen van Station Arnhem Centraal zijn de laatste maanden weer het doelwit van accudieven. De politie meldt dat 15 gedupeerden sinds februari aangifte hebben gedaan van diefstal van de elektrische aandrijving van hun rijwielen. Wijkagenten hebben de zaak in onderzoek in nauw overleg met collega's, in de hoop verdachten aan te kunnen houden.