Over hoe een Arnhemse zorgorganisatie aan maar liefst 800 hectare grond komt in Gelderland

De DrieGasthuizenGroep zorgt in Arnhem voor ouderen, zowel bij hen thuis als in woonzorghuizen. Net als veel andere zorginstellingen heeft de groep een steunstichting. Dat is geen vriendenfonds, maar een stichting met maar liefst 800 hectare grond en vastgoed in haar bezit, verspreid over Gelderland. Over hoe een zorgorganisatie aan zo veel grond komt.