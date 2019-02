Over sneeuw die niet valt, code geel en live weerblogs

Waarom? Omdat het weer gespreksonderwerp nummer één is bij de koffieautomaat, de kapper, op het station, op het schoolplein en in de vergaderzaal. Kortom: omdat het u als lezer ook bovenmatig bezig houdt. Helemaal als het gaat om weersomstandigheden die niet zo vaak voor komen. Wij hoeven op onze website maar een bericht te zetten dat het gaat sneeuwen, er een hittegolf komt of er geschaatst kan worden en het is vrijwel zeker dat dat het best gelezen bericht van de dag is.