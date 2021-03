Overheid huurt afgewezen zorgbedrijven gewoon in

Neem Stichting Onderdak, die in heel Gelderland werkt en mensen opvangt die door ernstige problemen in hun leven niet voor zichzelf kunnen zorgen. Al in 2019 namen de elf gemeenten in de regio Arnhem die er mee werkten afscheid van die organisatie. De reden: jarenlang verschijnen er negatieve inspectierapporten en er is weinig verbetering.