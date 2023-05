Overleden kindje dankzij Dasja op gezinsfoto • Politiemacht naar ‘flinke vechtpartij’ • Feyenoord emotioneel

BOSWACHTERS MAKEN ZICH ZORGEN OVER ‘VERSTORING’ DOOR ILLEGALE WILDCAMERA’S | Boswachters in de regio maken zich zorgen om de illegale wildcamera’s die ze tot diep in de bossen aantreffen. Het lopen van en naar de camera’s - om ze op te hangen of geheugenkaartjes of batterijen te wisselen - verstoort het ecosysteem, zeggen ze.,,De impact ervan is echt groot.”

WAGNERBAAS KEERT ZICH VOLLEDIG TEGEN RUSSEN | Jevgeni Prigozjin, de leider van het beruchte Russische huurleger Wagner, heeft opnieuw van leer getrokken tegen het Russische leger. Prigozjin lijkt zich nu volledig tegen de Russen te hebben gekeerd en prijst in een nieuwe video de ‘slimme tactiek’ van de Oekraïners, die hij ‘intelligente en geschoolde mensen’ noemt.

POLITIE STUURT ‘ILLEGALE FEESTVIERDERS’ WEG BIJ HERDENKING OVERLEDEN PIERRE | In het buitengebied van Laag-Keppel is zondagochtend een boerenerf ontruimd vanwege een ‘illegale raveparty’. De tientallen aanwezigen willen niets weten van een feest: zij kwamen bijeen om een overleden vriend te herdenken.

GROTE POLITIEMACHT NAAR ‘FLINKE VECHTPARTIJ’ BIJ TENTFEEST IN TIEL | De politie is zaterdagavond laat met zeker tien voertuigen naar een tentfeest aan de Waalkade in Tiel gesneld. Buiten het feestterrein vond daar volgens een wijkagent een ‘flinke vechtpartij’ plaats.

CAROLIEN LIET HAAR DOCHTER OPGRAVEN, ZE LAG NAAST SEM VIJVERBERG | Drie uitvaarten regelde Carolien uit Laag-Keppel voor twee dochters. Die van Esmée, die van Eris Myrrha en toen die van Esmée nog een keer. Na zeventien jaar liet ze haar kleine meid Esmée opgraven om haar alsnog te kunnen laten cremeren. Op haar eigen manier deze keer.

FEYENOORD EMOTIONEEL NA ‘UNIEKE’ LANDSTITEL | Feyenoord heeft zich voor de zestiende keer in de clubhistorie tot kampioen van Nederland gekroond en dat wilde het weten ook. Na afloop van de gewonnen kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0) vierden spelers en staf feest in een tot de nok toe gevulde Kuip.

DROOMDEBUUT VOOR MARC IN HET EERSTE VAN GASSEL | De laatste vijf minuten voetbalde Marc van Raaij zondag mee in het eerste team van Gassel. Een droom kwam uit, ook al kocht hij die minuten vorig jaar tijdens een dienstenveiling van zijn club.

MET OPEN MOND KIJKEN NAAR ‘FASCINEREND’ HIJSWERK IN EDE | Als Edenaar kon je er dit weekend niet om heen: de werkzaamheden in het stationsgebied. In een tijdsbestek van drie etmalen werden 13 kolossale driehoeken op het dak van het nieuwe stationsgebouw getakeld. De operatie trok veel bekijks.

OVERLEDEN KINDJE STAAT DANKZIJ DASJA TOCH OP GEZINSFOTO | Dasja (37) fotografeert gezinnen en tekent een schaduw van een overleden broertje of zusje bij het familieportret. ,,Straks zijn we eindelijk compleet, hoor ik vaak.”

OP MOEDERDAG GEEN ONTBIJT IN BED, MAAR IN DIEMENSE MOLEN | Als de Nationale Molendagen tegelijk vallen met Moederdag, moet je daar iets mee. Dat vond het bestuur van de St. Martinusmolen in Didam in 2018 al. Sindsdien is het moederdagontbijt een traditie geworden.

