Overleden persoon aangetroffen in water in Harderwijk

Dat meldt de politie op Twitter.



Het lichaam lag in het water ter hoogte van de Kelvinstraat. Wat er precies aan de hand is, is nog niet bekend. De politie is met een onderzoek bezig. Het gebied is afgezet.



Ook de brandweer is ter plaatse en assisteert de politie met een hoogwerker. Een speciaal landelijke duikeenheid (LTFO) van de politie is aanwezig om het lichaam uit het water te halen.



De Kelvinstraat is een doodlopende weg op het industrieterrein. De weg stopt bij het water. Op het terrein komen weinig mensen.