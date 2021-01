Overlijden van bekende huisarts aan corona schok voor Urk: ‘Zijn zeer aangeslagen’

Urk is in rouw gedompeld door het overlijden van Hildering. Hij is de huisarts van een kwart van de inwoners van Urk en tevens de langstzittende dokter. Landelijk geniet Hildering bekendheid als voorzitter van het Nederlands Artsenverbond (NAV). Het NAV verenigt artsen met een pro-life standpunt. Hildering heeft zich in veel discussies over abortus en euthanasie gemengd.