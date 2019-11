Overspelige dominee Veenendaal aan de kant gezet

VEENENDAAL - De overspelige dominee van de Hervormde kerk in Veenendaal die een kind verwekte bij een getrouwd gemeentelid, moet weg bij de kerk. Hij is voor onbepaalde tijd geschorst en krijgt een half jaar wachtgeld mee. Dat is zondag in de zes Veenendaalse hervormde kerken bekendgemaakt.

Hij is geschorst voor onbepaalde tijd door het Classicaal College voor het Opzicht voor Noord-Holland en Utrecht, een kerkelijk tuchtcollege. Na drie jaar kan de dominee vragen om de schorsing op te heffen. Maar in de tussentijd zal hij zelf in zijn eigen onderhoud moeten voorzien, na zijn wachtgeld van een half jaar. Wat dat betreft is de regeling minder definitief dan ontslag, zegt scriba Nico Belo. ‘Maar dat wil niet zeggen dat een eventueel verzoek wordt gehonoreerd. Hij is nu losgemaakt van de gemeente.’

De kerkenraad van Rondom de Oude Kerk in Veenendaal, waar de getrouwde dominee toe behoorde, had een klacht tegen haar voorganger ingediend toen ze vernam dat een getrouwd kerklid zwanger was geworden van hem. De dominee heeft nog een maand om in beroep te gaan tegen de uitspraak van het kerkelijk tuchtcollege.

Vertrouwenspositie misbruikt

De kerkvoorganger had zijn relatie met een ander kerklid zelf gemeld bij het kerkbestuur. Die relatie was met beider instemming. Toch vond de kerk dat de dominee zijn vertrouwenspositie heeft misbruikt door de relatie aan te gaan en dit niet te melden bij de kerkenraad. De affaire zorgde voor grote onrust bij de Veense hervormden. Sinds die melding stond de dominee op non-actief met behoud van salaris.