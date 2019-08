Oververhitte bulldog achtergelaten in Weustagbos in Twente

UPDATE Day­ton-schut­ter Connor Betts doodde eigen zus en haar vriend tijdens bloedbad

4 augustus Bij de schietpartij in de Amerikaanse stad Dayton (Ohio) is Megan of ‘Becky’ Betts (22), de zus van de 24-jarige schutter Connor Betts, om het leven gekomen. Haar lichaam werd volgens de politie aangetroffen in bar Ned Peppers in het historische centrum van Dayton waar het bloedbad gisteren plaatsvond. Ze lag naast haar eveneens overleden vriend.