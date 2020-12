Overvolle IC's, agressie in het ziekenhuis en tekorten aan middelen: 'Ik dacht dat ik in oorlogsgebied was’

DocuserieHuilend zaten ze na een nachtdienst in de auto. Een ander zat zelf ziek thuis met corona. Maar allemaal ervaarden ze ook een teamgevoel als nooit tevoren. En tussen de enorme drukte door kregen ze te maken met beveiliging in het ziekenhuis, vanwege een toenemende hoeveelheid aan negatieve reacties. Zes zorgverleners van drie Brabantse ziekenhuizen blikken in een online serie van deze site terug op het afgelopen jaar.

Stuk voor stuk blijven Ilse Laros, Michelle Broeders, Nardo van der Meer (alle drie werkzaam in het Catharina Ziekenhuis), Maarten van den Bemd, Marieke Caron (beiden Amphia Ziekenhuis) en Angela Rutten (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) strijdbaar. Ook al zijn ze lichamelijk op. Uitgeput van alle nachtdiensten, overuren, indrukken en agressie.

De serene manier waarop ze voor de camera hun verhaal vertellen, staat in schril contrast met de hectiek die sinds maart heerst op de werkvloer en de laatste maanden weer helemaal is opgelaaid. ,,Maar we kunnen niet zeggen ‘we geven op, we doen het niet meer’ en dan stoppen als team”, zegt Broeders, teamleider in het ‘Cathrien’ Eindhoven. ,,Dat gaat niet. Natuurlijk gaan we door.”

Volledig scherm Michelle Broeders, teamleider verpleegafdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. © Margo de Haas

Angela Rutten vult aan. ,,Mensen worden misschien corona-moe, maar zorgmedewerkers zijn ook gewoon lichamelijk moe. En er wordt nu een nog grotere inspanning van ons gevraagd dan tijdens de eerste golf”, vertelt de deskundige infectiepreventie van het Tilburgse ETZ, waar eind februari de eerste officiële coronapatiënt van Nederland werd opgenomen.



De pandemieplannen moesten in die weken onder het spreekwoordelijke stof vandaan gehaald worden. Er werden zelfs bouwmarkten gebeld voor voorraden beschermingsmaterialen. Dat stelt bestuursvoorzitter van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis Nardo van der Meer. ,,Maar wat je dan nooit helemaal weet, is hoe groot het gaat worden. Om hoeveel mensen gaat het dan? Dat heeft ons toch nog verrast. Iets menselijks in ons wil de dingen die ons tegen gaan vallen, liever niet zien.”

Volledig scherm Maarten van den Bemd, IC-verpleegkundige van het Amphia Ziekenhuis in Breda. © Margo de Haas

Met elkaar praten

Afscheid, machteloosheid, agressie. De ervaringen op hun werk zijn de geïnterviewden niet in de koude kleren gaan zitten. Met elkaar blijven praten is volgens hen alle zes de beste manier om ervoor te zorgen dat je de heftige emoties niet - of in mindere mate - meeneemt naar huis. ,,We krijgen hele goede steun en begeleiding. Het is fijn om je verhaal te doen”, vindt medewerker patiëntenbetrekkingen Marieke Caron. ,,Dat heb ik ook nodig. Zo is de ergste lading er al af als ik thuiskom.”

Het kippenvel staat bij IC-verpleegkundige Van den Bemd op zijn armen als hij de kijker meeneemt naar een voorbeeld van zo'n aangrijpende gebeurtenis. Een nacht in het ziekenhuis tijdens de eerste coronagolf. Het zuurstofgehalte van een patiënt daalde langzaam.

Volledig scherm Marieke Caron, patiëntenbetrekkingen in het Amphia ziekenhuis in Breda. © Margo de Haas

Ook de röntgenfoto zag er slecht uit. ,,Dan moet je mensen bellen en vragen naar het ziekenhuis te komen om afscheid te nemen. Terwijl je niet weet hoelang iemand in slaap blijft. Op zo'n moment komt er natuurlijk heel veel los. De emoties die je dan ziet, dat is heel heftig.”

Quote Loop maar eens een dagje met ons mee. Dan zie je wat voor drama's zich hier in het ziekenhuis afspelen Marieke Caron, Medewerker Amphia Ziekenhuis

Drama's

Zo gaat er achter ieder getalletje in de nieuwsberichten een verhaal schuil. Een familie waarvan het leven op zijn kop is gezet. ,,Dat beseft niet altijd iedereen”, denkt Caron. ,,Maar loop eens een dagje met ons mee. Dan zie je wat voor drama's, want dat zijn het echt, zich hier in het ziekenhuis afspelen.”

Ilse Laros, deskundige infectiepreventie, denkt meteen aan een vrouwelijke IC-patiënt. ,,Ze lag ernstig ziek aan de beademing, maar ging het redden. Ondertussen was haar man echter wel overleden op de Intensive Care. Hij was al gecremeerd. Toen zij bijkwam, moest haar verteld worden dat haar man inmiddels was overleden. Dat is schrijnend.”

Bekijk de documentaireserie Zorgverleners aan het woord

Zorgverleners aan het woord

Angsten over het tekort aan goed beschermingsmateriaal, personeel dat eigenlijk niet op de Intensive Care werkzaam is, zelf ziek thuis zitten en nachten met meerdere sterfgevallen op één afdeling. Wie Zorgverleners aan het woord kijkt, kan eigenlijk alleen maar nog meer respect krijgen voor het werk van al die artsen, verpleegkundigen en verzorgenden.

De documentaireserie Zorgverleners aan het woord is vanaf woensdag 23 december te zien op de sites van het Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad en BN DeStem. In drie afleveringen vertellen de geïnterviewden niet alleen over de afgelopen negen maanden en de huidige situatie maar ook over de toekomst en de mogelijkheden met een vaccin. Want elkaar in de armen sluiten? ,,Daar moeten we echt nog een paar maanden op wachten”, denkt Van den Bemd. ,,Nog even volhouden dus. Dat is het enige wat we nu moeten doen.”

Volledig scherm Ilse Laros, deskundige infectiepreventie van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. © Margo de Haas

Volledig scherm Angela Rutten, deskundige infectiepreventie van het ETZ in Tilburg. © Margo de Haas

Volledig scherm Nardo van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. © Margo de Haas