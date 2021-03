Paard dood na landing luchtballon: bedrijf moet 15.000 euro betalen

De luchtballon landde in mei 2017 nabij een weiland met paarden. Direct daarop gaf de eigenaar aan dat het beest kreupel was en raar liep. Een dierenarts heeft het dier dezelfde avond nog onderzocht en vastgesteld dat het paard leed aan ataxie, een hersenaandoening. Het paard had pijn in de nek en rug en moeite om de achterbenen te bewegen. Het dier bleef ook in de tijd daarna kreupel en is anderhalf jaar later geëuthanaseerd. De eigenaar van het paard claimt bij luchtballonvaartbedrijf Sky Promotions onder meer de ‘vervangingswaarde’ van het paard en de medische kosten die zijn gemaakt.