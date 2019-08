Paard overleeft botsing met trein in Twello

De trein vanuit Apeldoorn kwam tegen 09.35 uur in botsing met het paard, dit gebeurde in de buurt van de spoorwegovergang aan de Hartelaar in Twello. Bij het paard liep ook nog een ezel. De ezel, die in eerste instantie werd aangezien voor een veulen, was enige tijd zoek. De ezel werd later levend gevonden. Hoe de dieren op het spoor konden komen is nog niet bekend.