Pabo in Veghel sluit: te weinig nieuwe studenten

Het is opmerkelijk nieuws, want er is overal een schreeuwend tekort aan afgestudeerde leerkrachten. Maar er is een reden voor de sluiting in Veghel, aldus Fontys. Het aantal studenten op deze locatie neemt al een aantal jaar af. Daarnaast loopt het huurcontract met het koning Willem 1 College af. Fontys Hogeschool Kind en Educatie denkt dat het prima vooruit kan met de pabo-opleidingen op de locaties in Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.

Volgens directeur Fontys Hogeschool Kind en Educatie Nus Waleson zit het huidige aantal studenten in Veghel rond de negentig, en loopt het geen storm met de aanmeldcijfers. ,,Alles afwegende denken we dat het beter is de locatie in Veghel te sluiten. We blijven we het primair onderwijs in de regio prima bedienen met onze andere locaties.”

Hij snapt dat de gemeente Meierijstadniet blij is over de sluiting van de enige hbo-opleiding. ,,Studenten zijn natuurlijk ook teleurgesteld, ze zijn allemaal door ons gebeld.” Waleson snapt dat het einde van de pabo ook voor de gemeenschap in Veghel sentimenten zal oproepen. ,,Maar we sluiten geen gebouw waar de pabo al meer dan een eeuw in zit.”

Medewerkers in Veghel kunnen verhuizen naar deze andere drie locaties, zij hoeven niet te vrezen voor hun baan. Het Fontys-bestuur is akkoord met de sluiting van de locatie in Veghel, maar deze moet nog wel worden goedgekeurd door de centrale medezeggenschapsraad.

Wat betekent het voor de studenten?

De huidige studenten van de opleiding tot leraar basisonderwijs in Veghel kunnen kijken of ze ook op één van de andere locaties in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg of Venlo verder kunnen met hun studie. Nieuwe studenten die zich hebben aangemeld voor de opleiding, krijgen de mogelijkheid zich in te schrijven bij de andere vestigingen.

Pabo Veghel stamt al uit 1872 Met de sluiting van de pabo in Veghel komt een einde aan een zeer lange geschiedenis. In de negentiende eeuw breidde het lager onderwijs in Nederland erg uit en dat zorgde ervoor dat er dringend leraren en leraressen moesten worden opgeleid. Dit leidde ertoe dat onder leiding van de Zusters Franciscanessen ook in Veghel een Kweekschool uit de grond werd gestampt, de voorloper van de pabo. In Veghel zag de nieuwe onderwijsinstelling in 1872 het licht en geldt daarmee als een van de oudste in deze regio. In 1903 volgde de officiële erkenning van het opleidingsinstituut. Sinds 1996 is deze HBO-instelling gefuseerd tot Fontys Hogescholen Pabo Eindhoven-Veghel.

Volledig scherm De oude pabo aan de Deken van Mierstraat werd recent nog tijdelijk gebruikt door basisscholieren van de Uilenbrink, in verband met nieuwbouw van die school. © Van Assendelft/Jeroen Appels