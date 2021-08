Pakketbezorger (19) krijgt 7 jaar cel en tbs voor doodrijden Wijchenaar Sebastiaan

videoPakketbezorger Tarik O. (19) moet, met aftrek van voorarrest, 7 jaar de cel in voor het opzettelijk doodrijden van Wijchenaar Sebastiaan (42). Ook kreeg de jonge Woerdenaar maandag tbs met dwangverpleging opgelegd van de rechtbank in Utrecht.

O., wiens moeder na de uitspraak geëmotioneerd de zaal verliet, was zelf aanwezig om de straf aan te horen. Datzelfde gold voor enkele familieleden van Sebastiaan uit Wijchen, onder wie zijn vader Rik Theloosen. Hij zei dat het voor de familie erg belangrijk is dat O. in ieder geval tbs heeft gekregen.

,,Maar de hoogste boom was niet hoog genoeg voor ons. Wij weten heel goed dat wij onze zoon hier niet mee terugkrijgen. En mijn kleinkinderen hun vader niet. Ze zijn nog erg jong en dat vind ik ook heel erg.”

Woordenwisseling

Die bewuste avond in november 2020 belandde Sebastiaan eerst op de motorkap van de bestelwagen van O., waarna hij meerdere keren over de 42-jarige heen reed. Aan het drama ging een woordenwisseling vooraf, waarbij hij de pakketbezorger aansprak op zijn rijgedrag in de Wijchense buurt De Ververt.

O. meent dat Sebastiaan hem uitschold met woorden als ‘kutmarokkaan’ en ‘kankermarokkaan’. Rond het moment dat de Wijchenaar een foto wilde maken van zijn kentekenplaat, gaf O. gas. Naar eigen zeggen wilde hij niet tegen, maar om het slachtoffer heen rijden. Een verklaring die de rechtbank als ‘volstrekt onaannemelijk’ en ‘zelfs feitelijk onmogelijk’ bestempelde. ,,U heeft uw auto als wapen gebruikt”, zei de rechter.

Volledig scherm Bloemen en kaarsen bij een graffitikunstwerk dat na de dood van Sebastiaan (42) in Wijchen werd gemaakt. © Eveline ban Elk

‘Gebrek aan empathie’

Tijdens de eerdere zitting eiste het Openbaar Ministerie (OM) ook al 7 jaar gevangenis en tbs met dwangverpleging. Dat had volgens de officier van justitie ook maar zo een straf van 10 of 14 jaar cel kunnen zijn, als O. niet ‘sterk verminderd toerekeningsvatbaar’ was geweest.



In een deskundig rapport staat onder meer dat de 19-jarige ‘beneden gemiddeld intelligent’ is en een ‘gebrek aan empathie’ kent. Iets waar de rechtbank ook rekening mee heeft gehouden. Na het aanrijden van Sebastiaan bracht O. nog ‘gewoon’ pakketjes rond, bleek drie weken terug. Later op de avond kon de politie hem in de buurt van Beuningen arresteren. Hij is ook schuldig aan het verlaten van de plaats van een ongeval, aldus de rechtbank.

‘Onbegrijpelijke’ reactie

Die vindt het nog steeds ‘onbegrijpelijk’ dat een woordenwisseling kan uitmonden in O.’s daden. ,,Een dergelijk feit leidt ertoe dat mensen elkaar niet meer durven aan te spreken op elkaars gedrag als verkeersdeelnemer.”



Met de directe nabestaanden van Sebastiaan gaat het nog niet goed, vertelde zijn vader na afloop. Zo krijgt de vrouw van Sebastiaan nog altijd slachtofferhulp. ,,Iedere dag denk ik als vader: hij komt gewoon nog binnen. Maar dat is gewoon dus niet zo. En dat is heel lastig.” De advocaat van O. liet weten dat hij in de komende dagen eerst met zijn cliënt wil praten voordat hij inhoudelijk op de uitspraak reageert.

