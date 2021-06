Panda Fan Xing beperkte de luchtvaart boven Wageningen: 'Rust voor het pandajong is ontzettend belangrijk'

WAGENINGEN - Wie woensdag de lucht boven Wageningen in de gaten hield, zag één specifiek vliegtuigje wel heel vaak overkomen. De kist was druk doende Wageningen in kaart te brengen. De foto's zouden eigenlijk dit voorjaar gemaakt worden, maar om het pandajong in Ouwehands Dierenpark in Rhenen rust te geven, is gewacht tot juni.

Vliegtuigen zijn met verschillende apps te volgen, zoals Flightradar24 of ADS-B Exchange. Eén vlucht viel woensdag op boven Wageningen. Een toestel, de PH-KIO, trok een keurig wafelpatroon over de stad.

Het toestel is eigendom van het bedrijf Kavel 10 uit Drachten en maakt in opdracht van gemeenten luchtfoto's. De vlucht boven Wageningen stond al een tijdje in de planning, maar moest een tijdje worden uitgesteld.

Panda beperkt luchtvaart

,,We vliegen normaal tussen 1 februari en 30 april dan zijn de omstandigheden het gunstigst. Voor Wageningen moesten we nog even afwachten‘’, zegt Gerben Gort van Kavel 10. ,,Vanwege de jonge pandabeer in Ouwehands Dierenpark golden er in het voorjaar beperkingen voor het luchtverkeer in de omgeving.‘’

Volledig scherm Het pandajong en zijn moeder in april dit jaar © Herman Stöver Directeur Robin de Lange van Ouwehands Dierenpark is blij te horen dat de luchtvaart rekening houdt met de inwoners van de dierentuin, met name met pandajong Fan Xing. ,,Ik bel en mail daar regelmatig over, onder meer met Defensie. Voorheen raasden er nog wel eens straaljagers op volle snelheid over het park. Als een olifant of een giraffe daar van schrikt en op hol slaat, zijn de gevolgen niet te overzien. Ook voor de rust van het pandajong hadden we gevraagd of de luchtvaart het park wilde ontzien. Goed om te horen dat daar ook echt iets mee gedaan is.‘’

Zodoende steeg het toestel van Kavel 10 dus pas eind juni op vanaf vliegveld Teuge voor de de fotovlucht boven Wageningen. ,,Nu zit er meer groen aan de bomen en zie je minder ondergrond op de foto’s, maar soms moet je dat voor lief nemen‘’, legt Gerben Gort uit.

Gemeenten gebruiken de luchtfoto's voor verschillende doeleinden. Gort: ,,Voor de topografie, voor basisadministratie, om te zien wat wordt waar gebouwd. Maar ook om de staat van wegen te bekijken. We vliegen ieder jaar, zo kan je goed vergelijken wat er is veranderd‘’

Putdeksels zichtbaar

Kunnen gemeenten dat niet gewoon op Google Maps zien? Gort: ,,Onze foto's hebben een veel hogere resolutie. Van 3 bij 3 centimeter. Dan kan je de putdeksels zien liggen. En dat lukt je niet met Google Maps. Bovendien kunnen we een 3D-beeld maken van een stad – LiDAR heet die techniek.‘’

Voor de vluchten gebruikt Kavel 10 twee eigen vliegtuigen. ,,Die zijn zuinig in verbruik, speciaal gemaakt om laag te kunnen vliegen en om lang in de lucht te kunnen blijven. Een vlucht duurt zo'n vier uur. In de buik van het toestel zitten luiken waardoor we camera's en de meetapparatuur loodrecht naar beneden kunnen richten.‘’

Volledig scherm Het vliegtuigje © Kavel 10

Drone geen alternatief

Voor kleinere oppervlakten kan een drone uitkomst brengen, maar voor het in kaart brengen van een hele gemeente, is dat geen optie, legt Gort uit. ,,Een drone blijft maar een half uur in de lucht. En dan moet je weer op precies dezelfde plek verder gaan. Voor grote oppervlaktes is een bemande vlucht de enige manier.‘’

Vooraf wordt een vliegplan gemaakt. Een GPS-systeem zorgt ervoor dat het vliegtuig de kaarsrechte parallelle lijnen vliegt. ,,Soms moeten we uitwijken voor een traumahelikoper of ander luchtverkeer, maar meestal kunnen we ongestoord doorvliegen.‘’

35 procent Nederland in kaart

Per jaar brengt Kavel 10 ongeveer 35 procent van Nederland in kaart. ,,Er zijn twee bedrijven in Nederland die dit kunnen, waarvan wij er één zijn. En er zijn nog wat buitenlandse aanbieders.‘’ Zo werd in april werd een groot deel van De Vallei in beeld gebracht door een Duitse concurrent van Kavel 10.

De beelden die zijn gemaakt zijn niet zoals bij Google terug te vinden op internet. Gort: ,,Dit zijn echt hele grote bestanden. Daar zijn de meeste computers niet geschikt voor.‘’