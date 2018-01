Panda's en canon zorgen voor recordjaar

Ouwehands Dierenpark heeft dit jaar voor het eerst meer dan een miljoen bezoekers mogen verwelkomen. In het jaar van de panda's passeerden 1.055.000 bezoekers de toegangspoortjes.

De dierentuin trok dit jaar lang de aandacht in Nederland door de komst van reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya. De dieren zijn inmiddels helemaal gewend, vertelt directeur Robin de Lange. ,,Xing Ya en Wu Wen vertonen veel speelgedrag zoals het klimmen in bomen en rollen over de grond.’’

Burgers' Zoo

Bij Burgers' Zoo in Arnhem passeerden in 2017 zelfs 1.157.686 bezoekers de toegangspoorten. Ten opzichte van 2016 betekent dat een stijging met 134.399 gasten. De stijging is volgens Burgers' vooral te danken aan twee factoren: de opening van de nieuwe attractie Burgers' Mangrove en het voor dierenparkbezoek geschikte weer: het was in de zomer niet te warm en in de winter niet te koud.

Openluchtmuseum

Ook bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem ging het aantal bezoekers omhoog, maar in mindere mate: in 2017 waren er 135.000 gasten tegen 130.000 in 2016. Met name na de opening van de nieuwe expositie over de Canon van Nederland, in september, steeg het bezoekersaantal. Aan het begin van de zomer bleef het bezoekersaantal achter vanwege de regen (Burgers' Zoo, met zijn hallen, heeft daar minder last van).

Kröller-Müller

Ook het Kröller-Müller Museum heeft een goed jaar achter de rug. Het museum ontving 354.000 bezoekers. Dat is een iets betere score dan een jaar eerder. In 2016 kwamen er 345.000 bezoekers naar het museum midden in het Nationaal Park Hoge Veluwe. Buitenshuis trok het museum ook volle zalen. Met tentoonstellingen in Nagoya, Treviso, Sapporo, Tokyo en Vicenza bereikte het museum nog eens ruim 1,2 miljoen bezoekers.

Afrika Museum