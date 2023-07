Paniek in de tent bij Hans Klok: 'Werd door personeel opgebeld: Hans, dit gaat helemaal niet goed’

Net als de rest van Nederland ondervond ook Hans Klok problemen door de hevige zomerstorm. In zijn woonplaats IJmuiden (Noord-Holland) was de ‘Poly’ nota bene nog het sterkst, maar ook aan de kust van Den Haag ging het mis. Daar vloog zijn circustent op Kijkduin bijna weg volgens de artiest. ,,Ik werd in paniek opgebeld door mijn personeel: Hans, dit gaat helemaal niet goed.”

De bekende goochelaar gaat zaterdag met zijn show Hans Klok & Friends in première aan het Haagse strand. In de circustent waren de voorbereidingen in volle gang toen storm Poly op Nederland afkwam. ,,Normaal is de wind mijn grootste vriend natuurlijk, maar nu dus niet”, zo vertelt hij woensdagavond in Shownieuws.

,,Ik werd om 05.00 uur al gebeld door één van mijn gastartiesten”, vervolgt Klok. ,,Ik doe mijn show met mensen uit de hele wereld die al in Den Haag arriveren. Zij staan met die woonwagens op het strand, maar ook met die tent. Die kun je niet op zand bouwen, dus we hebben allemaal containers met zand geplaatst en die tent daarop gebouwd.”

Lichte paniek

Toen de zomerstorm aanving was er wel lichte paniek onder zijn personeel. Eén van zijn mensen bracht de goochelaar, die nog thuis in IJmuiden was, op de hoogte. ,,Hij belde mij in paniek op en zei: Hans het gaat helemaal niet goed hoor.”

Iedereen staat in de tent en houdt de lampen vast en we zijn zo bang dat die tent gaat wegwaaien Personeelslid tegen Hans Klok

,,Iedereen staat in de tent en houdt de lampen vast en we zijn zo bang dat die tent gaat wegwaaien”, werd aan Hans Klok gemeld. Iedereen was ‘aan het rennen’. ,,Zaterdag moeten wij beginnen, dan is de première. Het is echt een grote tent, er kunnen 800 man in. Ze zouden woensdag gaan repeteren, maar dat is allemaal mislukt. Maar gelukkig: de tent is er nog.”

Naar verwachting kan zijn show dus zaterdag alsnog zonder problemen van start gaan.

Met name de kustregio’s kampten woensdag met onstuimig weer (video):

