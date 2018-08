Paniek na overval in Nunspeet: 'We mochten ons huisje niet meer uit'

over de grens Politieach­ter­vol­ging met waterfiet­sen, dief met 'slechte dag' weet te ontkomen

15:53 BOCHOLT - Wie in het Duitse Bocholt (Noordrijn-Westfalen) in de nacht van donderdag op vrijdag al sliep, heeft een bijzondere politieachtervolging gemist. Een nog onbekende jonge man stal midden in de nacht een waterfiets en kon uit handen blijven van de waterfietsende politie.