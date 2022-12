Paniek na vondst kinderfietsje met brandend licht in vijver • Scootermonteur ziet levenswerk in rook opgaan

Veel feestvier­ders in grote steden na voetbal­winst Marokko, confronta­tie met ME in Den Haag

In de grote steden wordt de overwinning van Marokko op Canada (2-1) op het WK voetbal uitbundig gevierd. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden mensen op de been en is de sfeer wat grimmig geworden. Daar heeft de Mobiele Eenheid (ME) ingegrepen en zijn zeker drie mensen opgepakt. In Rotterdam en Utrecht zijn enkele straten afgezet om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt.

19:36