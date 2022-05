Papegaaienhotel Mero in Boven-Leeuwen: ‘Als ik het licht uitdoe, zegt de ara: ‘Welterusten’

De papegaai is alomtegenwoordig in het huis van Meriana en Rob van Os. In de hal hangt speelgoed voor de dieren, in de woonkamer staan twee fikse vogelkooien. De bijkeuken is omgebouwd tot binnenvolière, de tuin tot buitenverblijf. Dat hier ook twee mensen wonen, is bijzaak: het is eerst en vooral papegaaienhotel Mero.