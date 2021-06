Parachutist raakt ernstig gewond doordat hij tegen hek knalt in weiland bij vliegveld Teuge

Sam Oomen weer kopman: ‘Het is een heel lange weg geweest’

12:51 Na alle ellende (heupbreuk, vernauwde liesslagader en een coronastop) is Sam Oomen (25) eindelijk weer eens kopman. Voor het eerst bij zijn nieuwe ploeg Jumbo-Visma, in de Ronde van Zwitserland. Tiende werd hij in de eerste zware bergrit. ,,Helaas net niet goed genoeg. Maar elke dag is een mooie leerschool.’’