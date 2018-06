Parachutiste (19) overleden na sprong in Teuge

Voor 17.500 euro aan boetes geïnd bij controle in Doesburg

12:58 DOESBURG - Bij een verkeerscontrole nabij de Ellecomsedijk in Doesburg zijn vrijdag 14 van de 150 gecontroleerde auto's in beslag genomen. Dat is bijna één op de tien voertuigen. Ook werd er voor 17.500 euro aan openstaande boetes geïnd.