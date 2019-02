Paraplu mee in de optocht? Regen en wind op komst met carnaval

Mooi weer! Kun je die winterban­den alweer inwisselen?

11:40 Het is de warmste februari ooit gemeten. Mensen nemen van de gelegenheid gebruik om terrassen op te zoeken en langs rivieren en plassen te zonnebaden. Ook de horeca heeft het druk, maar hoe zit dat met de garages in de regio? Zijn er mensen die, met de zomer in de bol, hun winterbanden willen wisselen?