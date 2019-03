Partij voor de Dieren eist opheldering over ‘falende aanpak’ vechthonden

Karadzic krijgt alsnog levenslang van Joegosla­vië-Tribunaal

15:15 De voormalige politieke leider van de Serviërs in Bosnië-Herzegovina, Radovan Karadzic, is vandaag in hoger beroep alsnog veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf door het internationale tribunaal voor misdaden in de oorlog in voormalig Joegoslavië.