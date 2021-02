Partijen kruisen degens in verkiezingsdebat over landbouw, voedsel en natuur

kijk live meeDe Wageningen University & Research, Regio Foodvalley en De Gelderlander houden op woensdag 24 februari een nationaal verkiezingsdebat over landbouw, natuur en voedsel. Iedereen kan vanaf 20.00 uur online meekijken via www.dg.nl/landbouwdebat.

Gezond eten hoeft niet altijd duur te zijn, maar waarom is een hamburger bij een fastfoodketen dan nog altijd goedkoper dan een zak appels? Hoe kan ‘Den Haag’ agrariërs beter helpen in het verduurzamen van hun bedrijf en het produceren van gezond en eerlijk voedsel? Hoe behouden we de natuur in onze regio, maar blijven we ook bouwen en voldoen aan de vraag op de woningmarkt?

Over deze en andere vragen kruisen kandidaat-Kamerleden van negen politieke fracties de verbale degens: Jan Klink (VVD), Jaco Geurts (CDA), Tjeerd de Groot (D66), Nico Drost (CU), Joris Thijssen (PvdA), Frank Futselaar (SP), Laura Bromet (GroenLinks), Frank Wassenberg (PvdD), Roelof Bisschop (SGP). Zij vertellen hoe de politieke toekomst van de landbouw - in de nauwe relatie met de natuur -, de uitdagingen van klimaatveranderingen en de rol van voeding op onze gezondheid er in hun ogen uit moet komen te zien.

Joris Gerritsen, adjunct-hoofdredacteur van De Gelderlander en Janko van Sloten, Chef Achterhoek en Liemers van De Gelderlander, leiden het debat.

Input van de wetenschap

In de dagen voorafgaand aan het landbouwdebat publiceert De Gelderlander vier verhalen en video’s met Wageningse wetenschappers over de onderwerpen die in het debat ter sprake komen. Zaterdag 20 februari verschijnt het eerste verhaal met prof. Liesje Mommer over biodiversiteit. Verder komen aan het woord: Edo Gies over ruimtegebruik, prof. Edith Feskens over voeding en prof. Rogier Schulte over de toekomst van het landbouwsysteem.