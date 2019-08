Pas op voor grasaren bij de hond of kat

NEC onmachtig in eigen huis tegen FC Eindhoven in eerste competitie­du­el

22:40 NIJMEGEN - Alsof er een klamme deken over het Goffertstadion werd gelegd, zo voelde de nederlaag in de eerste wedstrijd van het derde opeenvolgende seizoen in de eerste divisie aan voor NEC. In eigen huis leden de Nijmegenaren een onnodige 2-1 nederlaag tegen FC Eindhoven.