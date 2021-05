Pas toen de wind naar het zuiden draaide, vielen de zomergasten massaal ons land binnen

De vroege ooievaars zijn vooral winterooievaars. Die zijn niet echt op trek geweest. Zij hebben nu al jongen. Ons ervaren paar (al tien jaar honkvast) heeft er zelfs vijf. Maar er zijn ook paren die nog geen twee weken op eieren zitten. Deze late broedvogels nemen in het algemeen voor de eerste keer aan het broedproces deel. Vorig jaar hadden we in de gemeente Lingewaard zes broedparen. Dit jaar elf! Een paar zag een paalnest niet zitten, maar bouwde op een silo: wel zo natuurlijk!

De komende tijd zal uitwijzen of de vroege vogels in het voordeel zijn geweest of door alle nattigheid juist niet. Voedsel zal geen probleem zijn. Door de vele regen zijn er genoeg regenwormen voor de jongen. Maar in natte, slecht doorlaatbare nesten raken vooral de kleinste jongen vaak onderkoeld.