Pasgeboren baby dood aangetroffen in park Brabants dorp

video Stille tocht in Arnhem voor doodgesto­ken Eduard (27) uit Doesburg

14:34 ARNHEM/ DOESBURG - Nabestaanden van de zondagavond in Arnhem doodgestoken EduardVerhaaf uit Doesburg hebben het plan opgevat een stille tocht te houden. Die gaat, als de autoriteiten groen licht geven, komende zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur plaatsvinden, in en rond de Dragonstraat in de wijk Malburgen-Oost.