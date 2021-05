Pasgeboren baby dood aangetroffen in vuilniszak in Brabants park

Film Linda de Mol pas in november in de bioscopen te zien

20:01 Alles op Tafel, de nieuwe film van Linda de Mol en het team achter Gooische Vrouwen, gaat in november in première. De remake van de Italiaanse hit Perfetti Sconosciuti zal vanaf 4 november in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. Dat heeft distributeur Independent Film vandaag gemeld. Op dit moment zijn de bioscopen in Nederland al vijf maanden dicht vanwege de coronalockdown.