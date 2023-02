Pasgeboren baby nog met navelstreng uit puin gehaald in Syrië, familie redt het niet

Een familielid vertelt aan persbureau AFP dat de zoekende familie een stem hoorde tijdens het graven en zo de baby vond. De familieleden sneden de navelstreng door en brachten het pasgeboren kind naar het ziekenhuis in de nabijgelegen stad Afrin. Een kinderarts bevestigt dat de baby stabiel is, maar in slechte staat in het ziekenhuis arriveerde. Ze was onder meer onderkoeld door de koude weersomstandigheden.