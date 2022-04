Passion-effect blijft nog uit in Doetinchem: ‘Het was een heel rustig paasweekend’

De ondernemers hoopten op een druk weekend na veel hinder van The Passion en alles daaromheen, afgelopen donderdag. ,,Mensen hadden echt last van de werkzaamheden. Het was heel chaotisch en druk in de stad”, zegt Gabi Hunter, voorzitter van de Ondernemersvereniging Doetinchem.



Robbie Welling, eigenaar van Stadscafé Simons, is het met Hunter eens. ,,Hoewel we wisten wat er allemaal ging gebeuren rond The Passion, hebben we er echt wel last van gehad. Het heeft ons gasten gekost, dat is meetbaar.”



Niet meetbaar volgens hem is het voorspelde Passion-effect. Want het was dan wel druk op de Doetinchemse terrassen afgelopen weekend, maar dat waren volgens hem vooral gasten uit de omgeving. ,,We hebben eigenlijk niemand over The Passion gehoord.”