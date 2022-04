Patiënt Nshan leeft niet, maar overleeft: ‘Lieve mensen, geef me een nier, want zo heb ik geen leven’

Nshan Teinyan leeft niet, zegt hijzelf, maar overleeft. Vier keer in de week moet hij voor nierdialyse van Duiven naar ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Hij komt daar steeds doodmoe van terug. ,,De volgende dag gaat het dan even beter met me, maar ’s avonds wordt het minder en moet ik opnieuw voor de dialyse naar het ziekenhuis.”



Teinyan doet daarom een ongewone oproep: ,,Doneer me een nier, alstublieft.”



Want via de reguliere wachtlijst voor nieren van overledenen maakt hij weinig kans. ,,Ik heb in 2002 van een mij onbekende gestorven persoon een donornier gekregen, die het achttien jaar prima heeft gedaan, maar nu versleten is. Door die nier heb ik veel antistoffen in mijn lichaam, wat een match met een nieuwe donor extra moeilijk maakt. Antistoffen verstoren de filterfunctie van de nier. Mijn bloedgroep A-positief is niet het probleem. Die is heel gewoon.”