Patiëntenstop GGNet drijft Carola (31) tot wanhoop: ‘Ik had net de kracht verzameld voor een behandeling’

Brand in trein in Didam: voorlopig geen treinver­keer mogelijk

12:41 DIDAM - De motor van een trein die stilstond op het station in Didam is deze vrijdag rond 11.45 uur in brand gevlogen. Inmiddels is het vuur geblust door het brandblussysteem van de trein. De stilgevallen trein staat op de rails en zorgt ervoor dat treinverkeer tussen Zevenaar en Doetinchem niet meer mogelijk is.