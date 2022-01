Paul (68) sterft aan asbestkanker en houdt ziekenhuis aansprakelijk: ‘Zoek goed uit wie nog meer risico hebben gelopen. Ik was niet de enige’

Video Felle keuken­brand in Rheden: huis onbewoon­baar en bewoner naar het ziekenhuis

RHEDEN - Een korte, felle keukenbrand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag schade aangericht in een woning aan de Massenweg in Rheden. Één bewoner is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling.

