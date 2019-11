Paul McCartney geeft concert in Nijmeegs Goffertpark

videoNIJMEGEN - Het is bevestigd: Paul McCartney geeft op vrijdag 29 mei 2020 een concert in Nijmegen. Hey Jude , Live and Let Die , Band on the Run , Let It Be en andere fameuze nummers klinken dan over het Goffertpark.

De ex-Beatle kondigt het optreden zelf aan in een filmpje: ‘I start my Freshen Up tour in Nijmegen. Tot snel.’ Het is de allereerste keer dat de wereldster naar Nijmegen komt.

Eerste bezoek aan Nijmegen

,,Dit is mijn eerste bezoek aan Nijmegen en ik heb er goede dingen over gehoord. Het is altijd bijzonder om op te treden in steden waar we nooit zijn geweest. Sinds de laatste keer dat we in Nederland waren, hebben we de show opgefrist en zien ernaar uit om enkele nieuwe nummers van het laatste album te spelen, naast de nummers die we altijd graag brengen”, aldus McCartney.

Het optreden in het Goffertpark is een speciale eenmalige show in Nederland. De kaartverkoop voor het concert start komende vrijdag (29 november) om 10.00 uur.

Freshen Up tour

De show is onderdeel van zijn Freshen Up tour, waarbij de wereldartiest verschillende werelddelen aandoet. Vorige week is zijn optreden bevestigd als hoofdact voor Glastonbury’s 50-jarig jubileum. Vier jaar geleden was de ex-Beatle voor het laatst in ons land.

Kaartjes à 99,68 euro zijn vanaf vrijdag 29 november om 10.00 uur te koop via www.ticketmaster.nl en 0900 - 300 1250 (60 cpm).

Geruchten dat McCartney naar Nijmegen zou komen, gingen al de ronde. Zo circuleerde er zondag op social media al een video waarop zijn komst naar Nederland werd aangekondigd en de Waalbrug te zien is.