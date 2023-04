Paul Terwindt redde tientallen kinderen, maar in Zaltbommel kende niemand zijn verhaal

Het lijkt op de beroemde scène uit de film Schindler's List, waarbij tientallen volwassenen een steentje leggen op het graf in Jeruzalem van hun redder Oskar Schindler. In Zaltbommel speelde de bijzondere gebeurtenis zich af begin november 1968. Paul Willem Terwindt was op 26 oktober plotseling overleden op 64-jarige leeftijd. ,,We waren met een handjevol familieleden”, weet Hein Terwindt nog over dat moment. ,,En plots waren daar al die mensen, wel vijftig denk ik, die allemaal naar het graf kwamen. Het was overweldigend, ik kan er nog steeds emotioneel over worden.”