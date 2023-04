Paul van Vliet overleden • Uit de hand gelopen examenstunt • Lintjesregen 2023

NOODKREET BEVRIJDINGSFESTIVALS | De veertien nationale Bevrijdingsfestivals luiden de noodklok: als er geen extra geld komt, dreigen in meerdere provincies de gratis festivals om te vallen. Een smeekbede richting Den Haag blijft vooralsnog onbeantwoord. ,,We voelen ons niet gehoord.”

BOEREN VOOR DILEMMA DOOR OPROEP NABESTAANDEN | ‘Hang de vlaggen weer recht. Het doet pijn.’ De hartenkreet die de ouders van de omgekomen militair Tim uit Vroomshoop doen, plaatst boeren in de regio voor een dilemma. „Ik snap de oproep, maar ons signaal is ook een noodkreet.”

GROTE OPWINDING OM HONDENVERBOD | Volgens borden in een geliefd hondenlosloopgebied geldt plots een verbod voor de trouwe viervoeters. En ook voor ruiters met paarden. Het leidde deze week tot slapeloze nachten, een bekladding en veel vragen. Uiteindelijk blijkt het allemaal op een misverstand te berusten.

UIT DE HAND GELOPEN EXAMENSTUNT | Rector Martinette Selten zag vrijdag vijftien gemaskerde, dronken jongeren joelend het Canisius College in Nijmegen binnenrennen. Andere leerlingen werden er bang van. De politie moest erbij komen en de examenstunt werd afgeblazen.

PAUL VAN VLIET OVERLEDEN | Cabaretier Paul van Vliet is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij stierf dinsdagavond in zijn woonplaats Den Haag na een kort ziekbed, heeft zijn familie bekendgemaakt.

AKKOORD OVER KLIMAAT | Mensen in huurhuizen kunnen straks makkelijker zonnepanelen aanschaffen. Autorijden wordt iets duurder en afvalcentrales moeten verplicht plastic scheiden. Dat zijn een paar van de maatregelen die het kabinet wil nemen om de CO2-uitstoot fors te verminderen.

CASINO MOEST MOEDER OVERHALEN | Een inleg van 1 euro maakte de 20-jarige Niels deze week in één klap miljonair. De miljoenenprijs liet lang op zich wachten. Bijna tien jaar geleden viel de reuzejackpot voor het laatst bij Holland Casino in Enschede. „Dit is heel uitzonderlijk, een kans van 1 op miljoenen.”

VERWARRING OVER WAALHAVEN-BRUG | Wat kost het Nijmegen als de komst van het veelbesproken bruggetje over de Waalhaven toch niet doorgaat? Daar is verwarring over ontstaan. Volgens sommige politici ligt het prijskaartje veel lager dan wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) beweert, zelfs onder de ton. Hoe zit het?

HANS VERHUIST VANWEGE JONGERENOVERLAST | Hans Timmer kan de overlast door jongeren niet meer aan en ziet geen andere mogelijkheid dan verhuizen. Hij gaat ongeveer 100 meter verderop wonen. ,,Komend weekeinde gaan we over, in de hoop minder overlast te krijgen.”

LINTJESREGEN 2023 | Het blijft spannend. Heeft meneer Jansen echt niet door waarom hij juist vandaag naar het gemeentehuis moet? En waarom is iedereen zo netjes gekleed? En toch hebben mensen het pas door als ze het lintje daadwerkelijk krijgen opgespeld. Hier vind je welke mensen in jouw gemeente vandaag Koninklijk zijn onderscheiden.

MARCEL VINDT ZICHZELF GEEN HELD | Arnhemmer Marcel Lieferink (42) is er beduusd van. Burgemeester Ahmed Marcouch heeft hem net de erepenning voor Menslievend Hulpbetoon opgespeld. Hij redde in januari zijn buurvrouw uit een brand in een woning in de Arnhemse wijk De Laar.

NEL & NEL ONTZETTEND VERVULD MET LINTJE | Zelfs toen Nel Donkervoort (81) voor het gemeentehuis van Ede de oranje loper zag uitgerold, ging er geen belletje rinkelen. ,,Wat doen al die mensen van De Klinkenberg hier, dacht ik. Pas nadat ik overal familie zag, viel het kwartje.”

