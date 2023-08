Paul vindt zakken vol pakketjes, UWV-brieven en rouwkaarten: ‘Werden sommige mensen nog boos ook’

Wie wil er een kerk kopen? Mickey Bosschert (74) is makelaar in godshuizen en ziet: ‘Er is animo genoeg’

De kerksluitingen in Achterhoek en Liemers blijven elkaar in rap tempo opvolgen. Is er voor al die godshuizen wel een koper? Kerkenmakelaar Mickey Bosschert (74) maakt zich geen zorgen, want in een kerk kan van alles: padelbanen, bier brouwen of een kunstcollectie.