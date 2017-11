Pegida: geen varkensbloed zondag in Nijmegen

NIJMEGEN - Pegida gaat zondag in Nijmegen niet met varkensbloed in de weer, zegt voorman Edwin Wagensveld. Of de demonstratieve tocht die de partij houdt langs het Jonkerbosplein voert - waar een nieuwe moskee is gepland - zegt Wagensveld niet van tevoren. ,,Ik wil tegendemonstranten niets wijzer maken.’’

Pegida was zondag 12 november in Enschede, waar leden van de anti-islambeweging de plek waar een nieuwe moskee zou moeten komen, besmeurden met varkensbloed. Gemeente, politie en Pegida hebben deze week afspraken gemaakt over de demonstratie van zondag in Nijmegen. De gemeente laat de communicatie over de route aan Pegida.

Sponsorloop

Politieke jongerenorganisaties ROOD, DWARS en de Jonge Socialisten hebben de Pegidademonstratie omgedoopt tot sponsorloop voor VluchtelingenWerk Nederland. Per Pegida-lid dat zondag in Nijmegen gaat lopen, is inmiddels 60 euro opgehaald, laat woordvoerder Sam van der Wal weten. ,,En aan vaste bedragen meer dan 700 euro.’’