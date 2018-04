Pegida-kopstuk veroordeeld tot 33 maanden cel in Duitsland

Wagensveld (50), die woonachtig is in het Duitse Dresden, moest woensdag voorkomen voor de Economische Kamer van de rechtbank van Würzburg. De Pegida-voorman runt een eigen wapenwinkel en webshop in Duitsland. Volgens de aanklager zou hij 489.000 euro aan inkomsten hebben verzwegen voor de belastingdienst, vooral met de handel in airsoftwapens.



Wagensveld, die in de Duitse media steevast 'Ed, der Holländer' wordt genoemd, ontkende de aantijgingen. Het Pegida-kopstuk zei dat hij geen cent te makken had, hij zou amper geld hebben om de huur van 400 euro per maand te kunnen betalen en een ziektekostenverzekering kon hij zich helemaal niet veroorloven.



Hij kwam echter terug op die verdediging toen de aanklager het uitgavenpatroon van de Pegida-voorman liet zien: Wagensveld had in een paar jaar tijd zo'n 240.000 euro van Nederlandse naar Duitse rekeningen overgeboekt. Ook gaf hij 8.000 euro uit aan een vakantie in Italië en spendeerde hij maandelijks honderden euro's aan kleding.