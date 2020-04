Peiling: duizenden Gelderlanders willen scholen en kinderopvang weer als eerste open

Dat blijkt uit een peiling onder meer dan 75.000 Nederlanders van De Gelderlander en de andere aangesloten kranten van ADR Nieuwsmedia. Ongeveer 10.000 van hen komen uit Gelderland. Het onderzoek gaat over het leven met de coronamaatregelen die sinds enkele weken gelden en het besluit dat de overheid daar over zou moeten nemen.

Hopen op versoepeling

Bijna 60 procent van de inwoners van Gelderland hoopt dat Rutte tijdens de aanstaande persconferentie zegt dat de maatregelen vanaf dinsdag 28 april kunnen worden versoepeld. Zo moeten ook verpleeghuizen en horecagelegenheden zeker nog tot die dag gesloten blijven. Maar er is ook een groep van rond de 30 procent die hoopt dat ze nog wat langer gelden. Dertigplussers zijn daar stelliger over dan bijvoorbeeld jongeren en, opmerkelijk genoeg, 65-plussers.

Gemis van familie en vrienden

Het niet op bezoek kunnen gaan bij vrienden en familie wordt veruit als het zwaarste gevolg van de coronamaatregelen ervaren. Ook het niet naar school of de kinderopvang kunnen brengen van kinderen is voor velen een zware last. Wat enkele duizenden Gelderlanders betreft mogen die dan ook als eerste open, als het mogelijk is vanaf volgende week een aantal coronamaatregelen op te heffen.



Verder opvallend is dat zeker 40 procent van de inwoners van Gelderland vindt dat het gemakkelijker is geworden om de nieuwe regels na te leven. Zij zeggen inmiddels aardig gewend te zijn geraakt aan het houden van anderhalve meter afstand, goed handen wassen en zoveel mogelijk thuis werken.