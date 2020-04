PEILING | Leven in corona-lockdown: op welke boodschap van Rutte hoop jij?

Zeer grote bosbrand in natuurge­bied Deurnsche Peel, Nl-Alert verzonden, blusheli­kop­ter ingezet

15:13 DEURNE - Er is maandagmiddag rond 12.55 uur een natuurbrand uitgebroken in de Deurnsche Peel. Het gaat om een zeer grote bosbrand. Verschillende brandweerwagens zijn uitgerukt. De rook is in de wijde omtrek te zien. Door de windkracht breidt de brand zich snel uit, aldus de Veiligheidsregio.