Peiling: wat vind jij grensoverschrijdend gedrag?

Na meer dan 18 jaar geen voorwoord van Linda de Mol: ‘Ze kan het simpelweg nu niet’

Linda de Mol heeft voor het eerst in achttien jaar geen voorwoord geschreven in haar tijdschrift. Na de rel rond haar man Jeroen Rietbergen, bandleider bij The Voice of Holland, heeft de 57-jarige presentatrice besloten al haar werkzaamheden neer te leggen. ‘Het leed is nu zo enorm, dat ze het gewoonweg even niet meer weet.’

