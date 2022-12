Penaltyheld Martínez baart opzien met obsceen gebaar • Moeder doet vermalen pillen in vruchtensapje 10-jarig zoontje

Het gas is te duur: tuincentra zetten het mes in het aanbod van kamerplanten | Een opvallend weetje voor wie van kamerplanten houdt: bij de twee grote tuincentra in Malden kun je ze in deze koude tijden niet of amper meer kopen. De reden: de tuincentra moeten de kas er warm voor houden en dat is met de huidige gasprijzen veel te duur.

Moeder doet vermalen pillen in vruchtensapje 10-jarig zoontje | Een cocktail van vermalen pillen in een paars vruchtensapje overhandigde een Westlandse moeder in februari dit jaar aan haar zoontje. ‘We gaan stilletjes’, schreef ze in een boekje.

Zó verliep de ontmanteling van de Huissense vliegtuigbom | Een plof die van een leien dakje ging. Dat is een korte samenvatting van de indrukwekkende operatie maandag om een vliegtuigbom in het centrum van Huissen te ontmantelen. De bom werd eind november gevonden bij sloopwerkzaamheden.

Jumbo wint Gouden Windei voor ijstheeproducten | Jumbo Ice Tea met namen als Inner Beauty, Good Energy en Feel Immune hebben dit jaar het Gouden Windei gewonnen van voedselwaakhond Foodwatch. Volgens Nederlandse consumenten gaat het om de meest misleidende voedselproducten van dit jaar.

Penaltyheld Martínez baart opzien met obsceen gebaar | Emiliano Martínez ontpopte zich tijdens het WK als penaltyheld, maar ook buiten de wedstrijden om wist de keeper van Argentinië zich te onderscheiden. Toen hij na de finale werd beloond met de ‘Golden Glove’ als beste keeper van het toernooi, besloot hij dat op een wel heel opmerkelijke manier te vieren.

Thais marineschip gezonken, 31 opvarenden vermist | In Thailand is een grootscheepse zoekactie gaande naar de opvarenden van een marineschip. Het fregat met 106 mensen aan boord zonk in de nacht van zondag op maandag in de Golf van Thailand. 31 opvarenden worden nog vermist.

Vader zes jaar cel in voor neersteken drie gasten op verjaardagsfeestje van dochtertje (3) | Een 34-jarige man uit Arnhem die in april vorig jaar tijdens de verjaardag van zijn 3-jarige dochtertje in Westervoort drie mensen heeft neergestoken, heeft zes jaar celstraf gekregen.

Rijinstructeur (44) ‘zit aan been en billen leerling (16) om spanning te verminderen’ | Tijdens de rijlessen massages krijgen van de instructeur, ‘om de spanning tijdens het rijden te verminderen’. Eerst van haar handen, later haar bovenbeen en billen. Dat gebeurde volgens een destijds 16-jarige leerlinge van een rijinstructeur (44) uit Apeldoorn toen ze bij hem leste. De instructeur ontkent: ,,Ik ben geen pedofiel.”

Ziekenhuisopname zet streep door terugkeer van Orgel Joke in de Achterhoek | Halle keek al weken uit naar de komst van Zwarte Cross-sensatie en internetberoemdheid Orgel Joke naar de Achterhoek. Maar het Vlaardingse orgelorakel zegde af: ze ligt in het ziekenhuis.

Rutte biedt excuses aan voor slavernijverleden | De slavernij is een misdaad tegen de menselijkheid en vormt een ‘ronduit beschamende’ episode in de Nederlandse geschiedenis. Daarom biedt de Nederlandse Staat vandaag formeel excuses aan, zegt premier Mark Rutte in zijn langverwachte toespraak over het slavernijverleden.

Gemeente West Betuwe stuurt opnieuw waarschuwingsbrieven | ‘Met alleen een goed gesprek komen we er niet’, is de ervaring van West Betuwe als het gaat om voorzorgsmaatregelen in de aanloop naar een rustige jaarwisseling. Daarom stuurt de gemeente sinds twee jaar waarschuwingsbrieven. In totaal zijn nu 75 brieven aan de voordeur bezorgd. ,,De boodschap is dat diegene in beeld is bij gemeente en politie”, vertelt de gemeentewoordvoerder.

Bevroren dode man in vijver in Huisseling is vermoedelijk vermiste (41) uit Ravenstein | De politie heeft sterk het vermoeden dat de 41-jarige vermiste Lowie uit Ravenstein afgelopen vrijdag dood is gevonden in een vijver aan de Grotestraat in Huisseling. Een afgenomen dna-test moet definitieve uitsluiting geven.

